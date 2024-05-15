Haller ışığı yandı

Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak isteyen Beşiktaş'ta yeni dönem için de çalışmalar hızla devam ediyor. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da oyuncu transferi için gaza basmış durumda.Bild'de yer alan habere göre; takımdaki durumundan hiç mutlu olmayan 29 yaşındaki santrfor, kendisiyle ilgilenen kulüplerle temasa geçti.2026'ya kadar sözleşmesi olan yıldız futbolcu, bu sezon sadece 18 maçta görev aldı.Alman ekibine imzasından kısa bir süre sonra kanser teşhisi konulan ve hastalığını atlatan Haller, kritik gollere imza atsa da gözden düştü. Fildişi Sahilli santrfor, bu sezon 18 maçta 514 dakika sahada kalırken 3 gol, 1 asistle oynadı.2022 yazında 31 milyon Euro bedelle Ajax'tan Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle 6 aya yakın yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giyen golcü futbolcu, A takımda tercihini ise Fildişi Sahili'nden yana kullandı ve milli forma ile 25 karşılaşmada 10 kez gol sevinci yaşadı.