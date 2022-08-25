Hamit Altıntop: "Türk takımlarının gruplarda yer almaması üzücü"

Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında Türk takımlarının yer almamasının üzücü olduğunu söyledi.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamit Altıntop, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. Finalin İstanbul'da olması çok önemli. Bir tarafımız seviniyor. Kendi adıma mutluyum ama diğer taraftan Türk takımlarının gruplarda yer almaması üzücü. Ama milli takımdan arkadaşlarımız var. Umarım onlar çok iyi performans gösterir. İnşallah gelecek yıllarda bir Türk oyuncusu ve bir Türk takımı bu platformda ciddi şekilde iyi performans gösterir ve kazanma fırsatı elde eder. Genel olarak Türk futbolunun ve oyuncularımızın her yıl bu platformda performans göstermesi önemli. Onlara daha büyük destek verirsek sadece oyuncular değil takımlarımız da inşallah burada yer alacak ve çok da başarılı olacak." diye konuştu.