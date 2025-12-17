Hedef önce stoper sonra sol bek

Beşiktaş yönetimi, ara transferde yapacağı nokta atışı hamlelerle ikinci yarıda takımın çehresini de değiştirmek istiyor. 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer için rotasını belirleyen Kartal, önce stoper, sol bek ve orta sahaya transfer yapacak.

AGBADOU HAMLESİ

Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou listenin ilk sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Reims'ten 20 milyon Euro'ya alınan ve 2029'a kadar kontratı olan oyuncu için Beşiktaş, 10 milyon Euro'luk paket teklif yapacak. Satın alma opsiyonlu kiralama hamlesi için temaslar sürerken Fildişi Sahili oyuncuya Fransa'dan da talipleri bulunuyor.

JURASEK YERİNE HADJAM

Jurasek ile devre arasında yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlıların sol bek listesinin başında Jaouen Hadjam yer alıyor. Young Boys forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için konuşulan bonservis ise 8 milyon Euro. Ancak Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da adı gündemde olan Hadjam için rakamı 5 milyon Euro seviyelerine indirmeye çalışıyor. U23 kontenjanına da uygun olması teknik heyetin bu transfere öncelik vermesindeki temel faktörlerden.