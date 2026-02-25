Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Hem sahada hem kasada kazanıyor
Beşiktaş'ta gollü galibiyetler ürün satışlarını patlattı. Kartal Yuvası cirosu, galibiyet primi, stat geliri derken kasaya 20 milyon TL girdi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta gollü galibiyetlerin bereketi yaşanıyor. Yeni transferlerle takımın artan hırsı ve kazanma arzusu taraftarı da coşturdu. Göztepe maçında tribünleri tıklım tıklım dolduran siyahbeyazlılar, 4-0'lık zafer sonrası soluğu Kartal Yuvası'nda aldı. Sadece stadyumdaki mağazalardan elde edilen ürün satışları cirosu 8.5 milyon TL oldu. TFF galibiyet primi (9.66 milyon TL), maç günü gelirleri, stadyum mağazası ürün satışları derken Göztepe maçı özelinde Beşiktaş'ın kasasına bir günde 20 milyon TL'nin üzerine giriş oldu. Siyah-beyazlı yönetim iyi gidişatın devam etmesi halinde satışları artıracak yeni ürünler ve kampanyalarla kazancı katlamayı hedefliyor.

