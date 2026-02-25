Hem sahada hem kasada kazanıyor

aşakşehir'i 3-2, Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta gollü galibiyetlerin bereketi yaşanıyor. Yeni transferlerle takımın artan hırsı ve kazanma arzusu taraftarı da coşturdu.Sadece stadyumdaki mağazalardan elde edilenoldu.Siyah-beyazlı yönetim iyi gidişatın devam etmesi halinde satışları artıracak yeni ürünler ve kampanyalarla kazancı katlamayı hedefliyor.

