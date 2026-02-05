Beşiktaş, Hyeon-Gyu Oh'a kavuştu. Siyahbeyazlıların Genk'ten transfer ettiği Güney Koreli forvet, dün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Beşiktaşlı yapan 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Genk'e 14 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Oh, ilk açıklamasında "Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Stadı ve tesisleri gezme fırsatım oldu. Her şey muhteşem. Ayrıca Güney Kore'nin kardeş ülkesi Türkiye'de forma giyeceğim için de çok mutluyum" dedi.



KOMPLE HÜCUMCU!

23 yaşındaki santrfor, futbol kariyerine Güney Kore'de başladı. 2023 yılında Celtic'e transfer olan Hyeon-Gyu Oh, ardından Belçika temsilcisi Genk'in yolunu tuttu. Asıl mevkisi santrfor olan Güney Koreli futbolcu, ayrıca her iki kanatta da görev yapabiliyor. Oh, Genk formasıyla 73 maça çıktı. 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.