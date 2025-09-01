İçimde ciddi bir karamsarlık var

Sergen Yalçın maçın ardından şunları söyledi: "Bizim adımıza oyunla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Yapılacak çok iş var. Çok ciddi zaman lazım. Biz bunları yaparız, sorun değil. Birçok şeyi değiştirebiliriz bu süre zarfında. Konuşacak çok şey var ama burada değil, kendi aramızda... Kötü bir gidişat var. Camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı. Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz. Bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Mutlaka ciddi bir değişim olması gerekiyor. Kenar oyuncumuz yok. Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha... 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Görünen tabloda işimiz çok kolay değil." Ayrıca Yalçın basın toplantısında, "Bugün bizim de içimizde ciddi bir karamsarlık oluştu.." dedi.





4'LÜ SAVUNMA DA ÇARE OLAMADI

SERGEN Yalçın, ilk maçında saha dizilişinde değişime gitti. Beşiktaş 4-3-3 formasyonu ile sahaya çıktı. Ancak dörtlü savunma Alanyaspor'un iki golüne engel olamadı. Bu arada yeni transferler Djalo ve Toure ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.



ARROYO PARA KAZANDIRDI!

BEŞİKTAŞ geçtiğimiz sezon bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon 670 bin Euro ödeyerek transfer ettiği Keny Arroyo için Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Arroyo'nun bugün yola çıkarak yarın Brezilya'da olması ve resmi imzayı atması bekleniyor. Beşiktaş oyuncunun satışından daha önce ödediği bonservisten fazlasını elde edecek.