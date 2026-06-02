İtaliano önde Palladino yedek

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktör arayışları için ikinci Avrupa seferine çıkıyor. İlk yolculuğunda Portekiz'e giden Özen, Filipe Luis'le yapılan görüşmelerde olumlu yanıt alamazken gözler diğer adaylara çevrildi. Özen'in bu seyahatinde duraklarından birisinin İtalya olması beklenirken gündeme gelen isimlerin başında Bologna'dan ayrılan Vincenzo İtaliano geliyor. 48 yaşındaki hocanın Napoli ile adı anılsa da Massimiliano Allegri'nin tercih edilmesiyle boşta kaldı. İtaliano, bu sezonu Bologna ile 56 puanla 8. sırada tamamladı.

HAFTA SONUNA KADAR NETLİK KAZANABİLİR

Atalanta'dan ayrılması gündemde olan Raffaele Palladino da listede. Monza ve Fiorentina'yı da çalıştıran Palladino, bu sezon 39 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Serie A'yı 7. sırada tamamlayan 42 yaşındaki hocanın ayrılacağı ve yerine Maurizio Sarri'nin geçeceği düşünülüyor. Beşiktaş'ta yapılacak görüşmelerin ardından hafta sonuna doğru teknik adam konusunun netlik kazanması bekleniyor.



İTALYA KUPASI'NI KAZANDI

Geçtiğimiz sezon Bologna ile İtalya Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki Vincenzo İtaliano, öncesinde ise Fiorentina ile iki kez Konferans Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.



ARNE SLOT BEKLEYİŞİ

Siyah-beyazlılar hoca arayışında diğer fırsatları da göz ardı etmiyor. Liverpool'dan ayrılan Arne Slot, Beşiktaş'ın radarındaki isimlerden. Hollandalı teknik adamın geleceğiyle ilgili birkaç gün içerisinde karar vereceği belirtildi. Türkiye'de çalışmaya sıcak bakması halinde deneyimli hoca ile de bir görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. 47 yaşındaki teknik direktör, Feyenoord'da Orkun ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.