Jörgensen yolu açıldı!

Ara transfer döneminde Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna Liam Rosenior'un gelişi, Beşiktaş'ın Filip Jörgensen için yaptığı görüşmelere sekte vurmuştu. Danimarkalı kaleciyi ısrarla takımda tutmak isteyen İngiliz hoca, görevden alınınca yönetim 24 yaşındaki file bekçisi için yeniden harekete geçti. Bu sezon yalnızca 10 maçta görev alan Jörgensen ligin ikinci yarısında sakatlık sorunu yaşadı ve bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda. Jörgensen'in düzenli oynamak istediği, bu nedenle Beşiktaş'a gelmeye sıcak yaklaştığı aktarıldı. Siyahbeyazlıların Santos'tan Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga seçeneklerini de değerlendirdiği öğrenildi.

TAM KONSANTRASYON!

KÖTÜ geçen sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak isteyen Beşiktaş, yarı finalde yarın Konyaspor'u konuk edecek. Sakatlık ve ceza gibi sorunlardan kaçınmak için ligdeki Gaziantep karşılaşmasında rotasyon yapan Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'nndaki mücadelede ideal 11'ini sahaya sürecek. Oyuncuların tam konsantrasyona ulaşması için zamanlarının büyük bir bölümünü Ümraniye'de geçiren Başkan Serdal Adalı ve ekibinin, Konyaspor ve final maçları için paket bir kupa primi vermeyi düşündüğü öğrenildi.