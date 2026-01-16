Jörgensen’de sona doğru!

Chelsea, Filip Jörgensen'i siyahbeyazlılara vermek için yerini doldurmaları gerektiğini ifade etmişti. İngiliz ekibi, problemi Bolton'da kiralık oynayan Teddy Sharman-Lowe'u geri çağırarak çözdü. Kurallar gereği en fazla 6 futbolcusunu kiralık gönderebilen Maviler, bu sorunu da Strasbourg'ta kiralık oynayan Kendry Paez'i, Ipswich Town'a satarak aşmayı planlıyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Chelsea kontenjanda yer açacak, böylece Jörgensen'in Beşiktaş'a transferi önündeki engeller kalkmış olacak. Beşiktaş, 23 yaşındaki kaleciyi 1.5 yıllığına kiralamak istese de Premier Lig ekibinin ısrarı üzerine 6 ayı kabul etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi ve kendisini takımında görmek istediğini iletti. Artık taraflar transferdeki üçgenin tamamlanması bekliyor. Jörgensen için yapılacak sözleşme de 20 milyon Euro'luk opsiyon maddesi koyulacağı öğrenildi.

MCKENNIE SÜRPRİZİ

ORTA sahaya takviye konusunda Salih Özcan'dan sonuç alamayan Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Weston McKennie için kulübü Juventus ile temasta. Çizme ekibinin, ABD'li oyuncuyu sezon sonu biten sözleşmesini tazeleyip, satın alma opsiyonu kiralamayı planladığı belirtildi. Beşiktaş tüm seçenekleri değerlendiriyor.