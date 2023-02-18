Josef: Kimse suçlu değil

Beşiktaş'la sözleşmesi feshedilen ve Çin kulübü Beijing Guoan'a imza atacak olan Josef de Souza, dün İnstagram hesabından yaptığı canlı yayınla siyah-beyazlılara veda etti. Josef,dedi. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlunun olmadığını da vurgulayan 34 yaşındaki orta saha, "Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye döneceğim. Beşiktaş'ı sonsuza kadar büyük şükranla hatırlayacağım. Bazen bir ilişki iyi giderken, sonsuza kadar sürer diye düşünürsünüz.Beşiktaş'tan ayrılmaktan dolayı çok acı duyuyorum" ifadelerini kullandı.Demirspor, Beşiktaş ile depremzedelere yardım için temsili bir maç yapacağını açıkladı. Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ikinci temsili maçımızı Beşiktaş ile gerçekleştiriyoruz" denildi. Açıklamada, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, biletlerin bugün satışa çıkarılacağı belirtildi. Yarın saat 20.00'de gerçekleşecek temsili maçın bilet fiyatları bin TL ila 49 TL arasında değişiyor.