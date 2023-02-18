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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Josef: Kimse suçlu değil

Josef: Kimse suçlu değil
Beşiktaş'la sözleşmesi feshedilen ve Çin kulübü Beijing Guoan'a imza atacak olan Josef de Souza, dün İnstagram hesabından yaptığı canlı yayınla siyah-beyazlılara veda etti. Josef, "Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim" dedi. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlunun olmadığını da vurgulayan 34 yaşındaki orta saha, "Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye döneceğim. Beşiktaş'ı sonsuza kadar büyük şükranla hatırlayacağım. Bazen bir ilişki iyi giderken, sonsuza kadar sürer diye düşünürsünüz. Kariyerimin son adımı, Beşiktaş diye çok düşündüm. Beklemediğim şeyler oldu. Beşiktaş'tan ayrılmaktan dolayı çok acı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELER İÇİN TEMSİLİ MAÇ
ADANA Demirspor, Beşiktaş ile depremzedelere yardım için temsili bir maç yapacağını açıkladı. Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ikinci temsili maçımızı Beşiktaş ile gerçekleştiriyoruz" denildi. Açıklamada, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, biletlerin bugün satışa çıkarılacağı belirtildi. Yarın saat 20.00'de gerçekleşecek temsili maçın bilet fiyatları bin TL ila 49 TL arasında değişiyor.

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Josef: Kimse suçlu değil
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