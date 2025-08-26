Juventus’tan Beşiktaş’a doğru

Sağ stoper çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'yu kadrosuna katmak üzere... 25 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmelerde 3.5 milyon Euro bonservis seviyelerinde anlaşma sağlandı. Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren Portekizli futbolcu da ikna olmak üzere. Siyah-beyazlılar oyuncuya 3 yıllık kontrat sunarken, sözleşme detayları üzerine pazarlıklar yapılıyor. Djalo, 2023-24'ün devre arasında 5.1 milyon Euro karşılığında Lille'den ayrılarak İtalya'nın yolunu tutmuştu. Geçen sezon Porto'ya kiralanan tecrübeli isim, 17 maçta 1303 dakika sahada kalırken 2 de gol katkısı verdi. Djalo, 1 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi.



Hull City kabul etti Amir transfer oluyor

BEŞiKTAŞ'IN Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic, Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'ye kiralanıyor. İki takım arasında anlaşma sağlanırken son aşamada İngiliz ekibi, Amir'in maaşının yarısından fazlasını üstlenmeyi kabul etti ve taraflar kiralık transfer için el sıkıştı. Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, 28 yaşındaki futbolcu için, "Böyle bir profile ihtiyacımız var. Türkiye'de neredeyse 10 yıldır oynuyor. Bu onun kalitesini gösteriyor. Bu anlaşmayı sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'a 2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon Euro'ya transfer edilen Amir, senelik 1.1 milyon Euro kazanıyor. Tecrübeli oyuncu siyah-beyazlılarda 57 maça çıkarken 1 gol, 8 asist üretti.