Kartal ayağa kalktı!

OLAİTAN GÜVEN VERDİ

Beşiktaş'ın Göztepe'den transfer ettiği Junior Olaitan, kısa sürede teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi oldu. Siyah-beyazlılara geldiği günden beri tüm maçlarda oynayan (6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası) Beninli futbolcu, 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Ligde 5 karşılaşmada 90 dakikayı tamamlarken, birinde 88'de oyundan çıktı. 23 yaşındaki yıldız, daha önce Tüpraş Stadı'nda Göztepe'ye attığı gol dışında Beşiktaş'ta deplasmandaki ilk golünü attı.

YOK BÖYLE GOL!

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünde Orkun Kökçü klasını konuşturdu. Kaptan, ceza sahasının hemen dışından aut çizgisine paralel pozisyonda kazanılan serbest vuruşta, topu klas bir vuruşla Gençlerbirliği kalesine gönderdi. Başkent ekibinin file bekçisi falsolu bir şekilde ağlara giden meşin yuvarlağı çaresizlik içinde izlerken Orkun sezonun en güzel gollerinden birisine imza attı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 5 gol ve 5 asistle skora 10. kez katkı yaptı.



SERGEN HOCA'NIN FRİKİĞİ DE GÜZELDİ!

Orkun Kökçü, G.Saray derbisindeki gibi dün akşam da maçın ilk devresinde zorlandıklarını ancak ikinci yarıda pozisyonlar bularak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Bizim için önemli olan, yolumuza galibiyetlerle devam etmek. Hava bozulmasın, kimin gol attığının bir önemi yok" ifadelerini kullandı. Orkun, hocası Sergen Yalçın'ın Türkiye Milli Takım formasıyla 1996 yılında İzlanda'ya attığı frikik golünün hatırlatılması ve hangisinin daha güzel olduğunu sorulması üzerine de "Benimki biraz daha çizgiyi yakın ama onunki de güzel" cevabını verdi.



ERSİN KAZAYI ÖNLEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde hem Beşiktaş hem de Gençlerbirliği net pozisyonlar buldu. Siyahbeyazlılara Velho başka gol izni vermezken Ersin Destanoğlu iki kritik kurtarışa imza atarak olası bir kazayı önledi. Ersin, toplamda 4 kurtarış yaptı.



DIŞARIDA UÇUYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında İzmir'de Göztepe'den 3-0'lık skorla aldığı yenilginin ardından deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-beyazlı ekip, sonrasında oynadığı 11 dış saha maçında 7 kez galip gelirken 4 defa da berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig müsabakasını kazanan Kartal, Nisan-Ağustos 2023 arasındaki 5 maçlık süreçten bu yana ilk kez üst üste 3+ dış saha galibiyeti aldı.