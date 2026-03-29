Kartal büyük düşünüyor!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı. A Takım Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, Avrupa'da görüşmelerde bulunurken teknik direktör Sergen Yalçın da kendisine sunulan isimleri değerlendiriyor. Kaleci, stoper, sol bek, ortasaha, kanat ve santrfor transferiplanlanırken, ilk temasLeverkusen'in çek santrforuPatrik Schick içinoldu. Başkan Serdal Adalı'nın takviyelere ayırmayı düşündüğü rakam, 60-70 milyon Euro seviyelerinde. Transfer bütçesine kiralık giden oyunculardan ciddi gelir bekleniyor. Trabzonspor'un ErnestMuçi'nin 8.5 milyon Euro'luk,Cagliari'nin de Semih Kılıçsoy'un12 milyon Euro'luk satın almaopsiyonlarını kullanma ihtimalioldukça yüksek. Ayrıca sponsorluklar ve Dikilitaş Projesi'nde önemli bir kaynak oluşturulacak. Stat isim sponsorluğu için yeniden Tüpraş ile anlaşma yapılmak üzere. Mayıs ayında bitirilmesi planlanan Dikilitaş Projesi ise transferin yanı sıra borçlar ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kullanılacak.