Kartal büyük düşünüyor!

Giriş Tarihi: 29.03.2026

Transfer için 60-70 milyon Euro civarında bütçe oluşturmayı planlayan siyah-beyazlılar, gidecek oyunculardan ciddi bir gelir hedefliyor. Stat isim sponsorluğu ve Dikilitaş projesi ile de önemli bir kaynak yaratılacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı. A Takım Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, Avrupa'da görüşmelerde bulunurken teknik direktör Sergen Yalçın da kendisine sunulan isimleri değerlendiriyor. Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor transferi planlanırken, ilk temas Leverkusen'in çek santrforu Patrik Schick için oldu. Başkan Serdal Adalı'nın takviyelere ayırmayı düşündüğü rakam, 60-70 milyon Euro seviyelerinde. Transfer bütçesine kiralık giden oyunculardan ciddi gelir bekleniyor. Trabzonspor'un Ernest Muçi'nin 8.5 milyon Euro'luk, Cagliari'nin de Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlarını kullanma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca sponsorluklar ve Dikilitaş Projesi'nde önemli bir kaynak oluşturulacak. Stat isim sponsorluğu için yeniden Tüpraş ile anlaşma yapılmak üzere. Mayıs ayında bitirilmesi planlanan Dikilitaş Projesi ise transferin yanı sıra borçlar ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kullanılacak.

