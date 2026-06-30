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Giriş Tarihi: 30.06.2026

‘Kartal göğe yükseliyor’

‘Kartal göğe yükseliyor’
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BEŞİKTAŞ, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği lansmanla yeni sezon formalarını tanıttı. Siyahbeyazlı ekibin yeni sezonda giyeceği iç saha forması beyaz, deplasman forması siyah-beyaz çubuklu, alternatif forması ise siyah olarak görücüye çıktı. İç saha forması için "Gelenek, sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor" ifadeleri ile başlayan tanıtımda, çizgili deplasman forması "Oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar" sözleri ile anlatıldı. Siyah olan 3. forma için ise "Kara Kartal, gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor" detayı paylaşıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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‘Kartal göğe yükseliyor’
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