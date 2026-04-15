Kartal sezonu kapattı!

Beşiktaş'ın son oynadığı Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz'dan kötü haber geldi. 25 yaşındaki orta sahanın, dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığı açıklandı. MR'ı çekilen Kartal Kayra'nın, ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun tedavisine başlanırken, ameliyat olacağı ve cerrahi operasyon süreciyle ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

NDİDİ DE YOK, ASLLANİ GÖREV BAŞINA

Kartal böylece sezonu kapatmış oldu. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve ligde 4-2 kazanılan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Ndidi'nin yokluğunda Samsun deplasmanında Kartal'ın görev alması bekleniyordu. Bu planlar suya düştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, orta sahada Asllani'ye forma vereceği düşünülüyor. Ndidi'nin ise büyük hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Alanyaspor müsabakasında sahaya çıkacağı öğrenildi.



JOTA SOL'LADI TOURE GAZLADI

Sol kanatta haftalar sonra skor bulan Jota Silva'nın yanı sıra sakatlığını atlatan El Bilal Toure'nin de dönmesiyle Junior Olaitan'ın merkezde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sol kanatta yine Jota'nın 11'de oynama ihtimali kuvvetli ancak Toure de artık maça as takımla başlayacak seviyelere geldi. Ligin son bölümünde kendini yeniden göstermek isteyen Malili futbolcu forma şansı bekliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, idmandaki performanslara göre 11'e son şeklini verecek.

MUSTAFA'NIN PEŞİNDELER

Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon sakatlık sorunları nedeniyle ligin ilk devresinde forma giyememiş, ikinci yarıda ise Hyeongyu Oh'un performansına takılmıştı. 18 yaşındaki futbolcudan teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentisi çok büyük. Ancak sınırlı süreler bulabilen Mustafa Erhan'ın bu durumu ilgiyi de farklı noktaya çekiyor. Daha önce oyuncuyla ilgilenen Hollanda ekipleri, yakından takip etmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde siyahbeyazlıların kapısının kiralama için çalınması bekleniyor. Karar ise Sergen Yalçın'da olacak.