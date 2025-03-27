Kartal, Taylan için yazı bekliyor

ara transfer döneminde nabız yokladığı Taylan Bulut için bir kez daha harekete geçmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı takım, daha önce oyuncunun Bundesliga'da oynama arzusundan dolayı ilerleme kat edememişti.Alman ekibi, ekenomik olarak bulunduğu zor durumdan çıkmak için bonservis geliri elde edeceği oyuncularına teklife kapılarını açtı.Bu doğrultuda genç sağ bek için bir girişim daha yapılacak. Bu sezon 23 maçta oynayan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydederken 1961 dakika sahada kaldı.