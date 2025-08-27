Kartal’a 1.90’lık modern stoper!

Beşiktaş, bir süredir aradığı stoperi İtalya'da buldu ve Tiago Djalo'yu kadrosuna kattı. Juventus'tan 3.5 milyon Euro bonservisle alınan 25 yaşındaki oyuncu, dün akşam İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, savunmada hızlı ve çevik, aynı zamanda pas oyununa katılımda yaşadığı stoper eksikliğini Djalo ile giderecek. İŞTE PORTEKİZLİ SAVUNMACININ ANALİZİ:

SAĞ BEK OLARAK DA GÖREV YAPABİLİYOR



1.90'LIK boyuna rağmen bir stopere göre hızlı bir oyuncu. Özellikle savunma arkasına atılan toplarda ve hızlı forvetlere karşı savunmaya dönüşlerde etkili bir oyuncu.

GÜÇLÜ fiziği sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabilir ve çevikliğiyle rakiplere karşı pozisyonunu koruyabilir. Rakip forvetle arasına vücudunu koyma ve topu söküp alma konusunda başarılı.

MODERN stoper tanımına tam anlamıyla uyuyor. Top ayağındayken sakindir. Özellikle savunmadan dikine atılan ve rakip hatlarını kıran pas konusunda etkisiyle öne çıkıyor.

DÖRTLÜ ve üçlü savunmalara uyumlu bir oyuncu olmasının yanı sıra sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

2023'TE ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU, 10 AY YOKTU



MART 2023'te çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Bu sakatlık, yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Sakatlığı devam ederken ve Lille ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, Ocak 2024'te Juventus'a 5.1 milyon Euro bedelle transfer oldu. Sakatlıktan döndükten sonra forma şansı bulmakta zorlandı ve İtalyan ekibinde sadece 1 maçta görev aldı. Geçen sezon kiralık olarak Porto'da forma giydi.

LİLLE'DE TÜRKLERLE PARLADI, KUPALAR KAZANDI



FUTBOL hayatına Sporting altyapısında başladı. Henüz A Takım'da forma giymeden 2019-20'de Lille'e transfer yaptı ve en iyi günlerini burada geçirdi. Burak, Yusuf ve Zeki ile birlikte tarihi Ligue 1 şampiyonluğu ve sonrasında Süper Kupa başarısında pay sahibi oldu.



SÖZ VERDİ!

DJALO dün akşam İstanbul'a geldi. Oyuncuyu havalimanında Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Kartal pozu veren Djalo yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız" dedi.