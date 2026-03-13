Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Kartal’a 3 şok birden!
Giriş Tarihi: 13.03.2026

Kartal’a 3 şok birden!

İkinci yarıda sadece 87 dakika süre alabilen Jota Silva’nın 17 milyon Euro’luk opsiyonu kullanılmayacak. 5 maçtır kadroda kendisine yer bulamayan Taylan Bulut da sezon sonu büyük ihtimalle başka bir takıma kiralık gönderilecek. Kulübeye hapsolan Gökhan Sazdağı’nın geleceği ise belirsiz

Ogün ŞAHİNOĞLU
2.5 milyon Euro'ya Nottingham Forest'ten kiralanan Jota Silva'nın 17 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Beşiktaş son dönemde formaya hasret kalan Portekizli'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Ligin ilk yarısında bulduğu şansı iyi değerlendiren ve 3 gole imza atan Silva, ikinci yarıdaki 8 lig maçında sadece Eyüpspor maçında 11'de başladı. Kayseri, Konya ve Kocaeli karşılaşmalarında toplam 26 dakika süre alırken, sonraki 3 müsabakada yedek kaldı. Schalke'den 6 milyon Euro'ya alınan Taylan Bulut da ikinci yarıda sadece Eyüpspor maçında 11'de sahaya çıktı. Son beş mücadelede ise kadroya dahi giremedi. Taylan'ın sezon sonunda kiralık gönderilmesi planlanıyor. Gökhan Sazdağı ise Murillo hamlesinin ardından gözden düştü. İlk yarıda 19 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki sağ bek, son 4 müsabakayı kulübeden seyretti.

