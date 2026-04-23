Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Kartal’dan çifte hedef
Giriş Tarihi: 23.04.2026

Kartal’dan çifte hedef

Alman ekibinden sezon sonu ayrılması beklenen sol bek Alejandro Grimaldo yakın takibe alındı. Agbadou'ya stoperde partner olarak düşünülen isim ise Edmond Tapsoba

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal’dan çifte hedef
  • ABONE OL
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayer Leverkusen'den Alejandro Grimaldo ve Edmond Tapsoba'yı listesine dahil etti. 30 yaşındaki sol bek Grimaldo, takımında sorunlar yaşıyor. Sezon sonu ayrılığı beklenen yıldız oyuncunun önceliği ise ülkesi İspanya. Tecrübeli ismin istediği teklifi bulamaması halinde Türkiye'ye sıcak bakabileceği düşüncesiyle durumu yakından takip ediliyor. Kartal, Agbadou'nun yanına da bir stoper transferi planlıyor. Uduokhai ile vedalaşması beklenen Kartal'ın gündeminde tuttuğu isim: Edmond Tapsoba. Piyasa değeri 35 milyon Euro olan Burkina Fasolu savunmacının da Leverkusen'deki geleceği belirsiz.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’dan çifte hedef
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA