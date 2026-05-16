Kartal’ın çilesi bitti

İSTİFA ÇAĞRISI

Beşıktaşlı futbolculara, teknik direktör Sergen Yalçın'a ve yönetime özellikle takım 2-0 geriye düştükten sonra büyük tepki vardı. İşte sosyal medyada yapılan yorumlar: "Bu takım komple değişmeli", "Utancımdan istifa ederdim", "Hocam Cengiz'i de al git", "Yeteneksizler ordusu", "Sergen istifa, yönetim istifa", "Bu takımın hocası kulübede değil, seyirci koltuğunda", "Sahada ruh yok", "Bu armanın ağırlığını taşıyamıyorsunuz'', "Yürüyen ölüler."

İLK YOLCU JOTA SİLVA

Beşiktaş'ta Rizespor maçının ardından ayrılıklar başlıyor. Yönetimin, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı aldığı Jota Silva'nın bugün sabah saatlerinde ülkesi Portekiz'e döneceği öğrenildi.



1 GÖRÜŞ

FATİH DOĞAN

Beşiktaş vasatizme mahkum edilemez!

Beşiktaş, yine aralık ayında Süper Lig'e, mayıs başı Ziraat Türkiye Kupası'na veda edince Rizespor maçı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının gölgesinde anlamsız bir prestij maçına dönüştü. VAR'ın ince ofsayt çağrısıyla Asen Albayrak uzatmalardaki golü iptal etmese yenilgiyle de ligi kapatabilirdi. Konu sonuç mu? Tabii ki değil. Konu Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ın hem oyun hem de netice itibarıyla taraftara güven verip vermediği. Gelecek adına hayal kurdurup kurdurmadığı. Bize kurdurmadığı kesin. Ancak Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın aydınlık geleceğinin hayallerini kurabileni de anlamaya çalışıyorum! Anlamadığım tek şey, "Oyuna ve sonuca" eleştiri yapıp "Sergen Yalçın'la devam edilmeli" görüşünü savunanların bu aralar sıklıkla "Sergen Yalçın giderse kim gelecek?" sorusunu sormaları. Beşiktaş tarihinde bu büyük takımı çalıştırmış dünya çapında hocalar vardır. Beşiktaş ismi en iyisini bulur, en iyisini de getirir. En büyük tehlike şudur: Beşiktaş'ın sıradanlaşması ve vasatizm hastalığının içinde iyi bir teknik direktör getiremeyecek kadar aciz gösterilmesidir…