Kartal’ın pençe sesleri!

RAFA SİLVA COŞTU BİR KERE!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Süper Lig'de üst üste oynanan üç maçta da ağları havalandırmayı başardı. Antalya, Trabzonspor ve dün akşam da Eyüpspor'un kalecisini avlayan deneyimli oyuncu, toplamda 12 gole ulaştı. Ayrıca Rashica ve Semih'in gollerinde asist görevini üstlendi. Toplam 9 asiste ulaşarak skora 21 kez katkıda bulundu. Performansıyla geceye damgasını vuran Rafa Silva'ya taraftarlar sosyal medyada övgüler yağdırdı.



SEMİH 89 GÜN SONRA

Maçın 46. dakikasında Ciro İmmobile'nin yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy, 89 gün sonra topu filelerle buluşturdu. Genç yıldız, ilk ve tek golünü 24 Kasım 2024 tarihinde Göztepe'ye 4-2 kaybedilen karşılaşmada atmıştı.

HOCA BENİ ÖZEL ÇALIŞTIRIYOR

Semih Kılıçsoy, teknik direktör Solskjaer'in takım için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Norveçli çalıştırıcının kendileriyle yakından ilgilendiğini söyleyen genç forvet, "Ekibi de çok iyi, bize çok değer veriyorlar. Futbolcular olarak biz de performansımızı yükseltmek istiyoruz. Antrenmanlardan sonra Ole hocamızla son vuruşlara çalışıyoruz" diye konuştu.



RASHİCA, EYÜP'Ü SEVİYOR!

MILOT Rashica, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti. Kosovalı yıldız, bundan önceki golünü ligin ilk yarısında yine eflatunsarılı takım karşısında bulmuş, siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. 28 yaşındaki sağ kanat, UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Athletic Bilbao karşılaşmasında iki kez ağları havalandırmıştı.

MARİO: SKOR 7-1 OLABİLİRDİ

Beşiktaş'ta sahanın en iyileri arasında yer alan Joao Mario, kaçan fırsatlardan yakındı. Yıldız futbolcu, "Önemli pozisyonlar yakaladık. Onları kaçırmasaydık 3-1 değil, 7-1 kazanabilirdik. Solskjaer'in gelmesinin ardından oyununumuzda bir şeyler değişti. Ben de takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir futbolcuyum" diye konuştu.

OLE, CİRO'YA CEZAYI KESTİ

Beşiktaş'ta Ciro İmmobile'nin suskunluğu 41 güne ulaştı. En son 11 Ocak tarihinde oynanan ve 2-1 kazanılan Bodrum maçında ağları sarsan İtalyan yıldız, dün Eyüpspor maçında iki yüzde yüzlük pozisyondan yararlanamadı. Bunun sonucunda da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından ilk yarının bitimiyle kenara alındı. Immobile dün akşam gol atamamasına rağmen sezonun ikinci asistini yaparak Rafa Silva'nın golünde pay sahibi oldu. Deneyimli oyuncu, bundan önce de Antalyaspor maçında yine Rafa Silva'ya gol pası vermişti.