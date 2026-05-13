Kartal’ın rotası Ada

Yeni sezonu 23 Temmuz'da açacak olan Beşiktaş, bu tarihe kadar transferlerin bir bölümünü tamamlamayı amaçlıyor. Siyah-beyazlılar, ön libero ve merkez orta saha için girişimlerde bulunurken, özellikle İngiltere'den adaylar ön plana çıkmış durumda. Kartal'ın listesinde bulunan isimlerden biri Florentino Luis... Burnley'in geçtiğimiz yaz 24 milyon Euro satın alma maddesiyle Benfica'dan kiraladığı Portekizli futbolcu için hem kulübünden hem de oyuncu tarafından bilgi istedi.

ZİRVEDEN SONRA NETLEŞECEK

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçının ardından Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın bir toplantı gerçekleştirecek. Bu zirvenin ardından gelecek planları netleşecek ve harekete geçilecek. Bu arada listedeki diğer isimler Joao Palhinha ve İbrahim Sangare transferlerinin maliyet açısından oldukça zor olduğu aktarıldı.

ORKUN'UN ARKADAŞI!

Benfica'dan Orkun Kökçü'nün eski takım arkadaşı olan Florentino Luis'in piyasa değeri 20 milyon Euro. Portekizli oyuncu, Burnley formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist katkısı sağladı.