Kulübeden gol katkısı yok!

Kadro derinliğinden dert yanan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, devre arası transfer dönemini işaret etti. Özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıkların eklenmesiyle Hollandalı çalıştırıcının hamle şansı da azaldı. 49 yaşındaki hoca, oyuncu değişikliklerinden beklediği verimi alamadı.Siyah-beyazlılarda 3 mücadelede kenardan oyuna dahil olan