Laporte içinLaporte için gözler FIFA’da!

takviye hedefiyle temasta olunan Aymeric Laporte için kritik saatler başladı. Avrupa'da transferin kapandığı son gün evraklarında yaşanan sorun nedeniyle Bilbao'ya gidemeyen tecrübeli oyuncu için İspanyol kulübü FIFA'ya itirazda bulunmuştu. FIFA, Athletic Bilbao'nun gerekli bilgileri göndermesinin ardından bugün ya da yarın Laporte dosyasını inceleyip karar verecek. İspanyol basınına göre; daha önce yaşanan olaylar, özellikle Al Nassr tarafından yapılanlar göz önüne alındığında, durumun değişeceği konusunda bir umut vermiyor. İtirazın olumsuz sonuçlanması durumunda Beşiktaş'ın önü tamamen açılacak.