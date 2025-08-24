Lauriente bitti sıra Sassuolo’da

Yaz transfer dönemine girildiği andan itibaren sol kanat arayan ve hata yapmak istemeyen Beşiktaş, 3-4 farklı isimle aynı anda görüşürken, bu oyuncular arasında öne çıkanlardan biri Armand Lauriente oldu. Sassuolo'da forma giyen 26 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmelerde sona gelindi. Futbolcu cephesi, Beşiktaş'ın şartlarına olumlu yaklaşırken, büyük ölçüde de anlaşma sağlandı. Menajeri, İstanbul'a gelerek son görüşmeleri yapacak. Ancak Sassuolo inadını sürdürürken bu da transferi noktalamak için vakit kaybı oluşturuyor.

FRANSIZ OYUNCU 'HAZIR OL'DA BEKLİYOR

İtalyan kulübü, Lauriente için istediği 20 milyon Euro'da geri adım atmadı. Beşiktaş ise rakamı 15-16 milyon Euro seviyelerine inmesini istiyor. Pazarlıklardaki sıkı tutumuyla bilinen Sassuolo, henüz bu talebe olumlu cevap vermedi. Transfer döneminin Avrupa'da sonuna doğru yaklaşılırken Beşiktaş, pazarlıklarla indirimi alacağına inanıyor. Lauriente ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

YILIN OYUNCUSU

Geçtiğimiz sezon Sassuolo ile İtalya 2. Ligi'nde 82 puanla şampiyonluğa ulaşan Lauriente, Serie B'de yılın futbolcusu (MVP) ödülüne layık görüldü.