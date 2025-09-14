Lejyonerlerin şov gecesi!

Milli futbolcularımız dün takımlarında klaslarını konuşturdu. Arda Güler, Real Madrid'in La Liga'da Real Sociedad'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı. Bir golü ofsayt sebebiyle sayılmayan 20 yaşındaki yıldız, Mbappe'nin asistinde fileleri havalandırarak şanssızlığını kırdı. Juventusİnter müsabakasında da Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu'nun düellosu vardı. Kenan, Juve'nin 4-3'lük galibiyetinde 1 gol-1 asistle büyük pay sahibiydi. Hakan da 2 defa ağları sarsmasına rağmen takımının yenilgisini önleyemedi.