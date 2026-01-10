Motivasyonum Sergen hoca!

Beşiktaş'ta yakaladığı çıkışla genç yaşta A Milli Takım'a yükselen Mustafa Erhan Hekimoğlu, yaşadığı sakatlığı ve hedeflerini anlattı. İşte 18 yaşındaki forvetin açıklamaları: "Sakatlık hayatımda ilk defa başıma geldi. Ayın 1'inde takımla çalışmalara başladım. Takımın en hızlı oyuncularından birisiyim. 37 kilometreye kadar çıkabiliyorum. Sakatlandığım maçta da 36 kilometre hıza ulaşmıştım, talihsizlik yaşadım. İyi ısınmamam ya da herhangi bir erken dönüşüm sakatlığa sebep olabiliyor. Bunu şimdi çok iyi anladım. Sergen hoca, bana güveniyor, benimle sürekli konuşuyor. Süreçte böyle motive oldum. Altyapıdan çıkanlara destek veriyor. Kendisi gençleri seviyor. Sürekli altyapıdan A takıma oyuncu alıyor, idmanlara çıkarıyor, deniyor. Onunla çalışmak bizim için büyük bir şans. 2 yıldır A takımdayım, altyapıdan çıkmış genç olarak bile sayılmamaya başladım. O kadar alışıldı bana…"



BEŞİKTAŞ VE MİLLİ TAKIM'IN DEĞİŞMEZİ OLACAĞIM

"Kesinlikle ortaya her zaman bir iddia koyuyorum. Ailem, arkadaşlarım bilir, küçüklükten beri inanılmaz hırslıyımdır. Benim iddiam; zamanla Beşiktaş ve A Milli Takım'ın değişmez forveti olmak. Yeniden yükselişim yüzde yüz sağlıklı olduğumda başlayacak. Gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Teknik ekipteki hocalarımız da çok iyi döndüğümü düşünüyor. Kondisyonumu artırıp üzerine koyduğumda forma rekabetine gireceğim. A takıma çıktıktan sonra öğrendiğim en önemli şeyler, kendi vücudumu tanımak ve çok çalışmak oldu. U19'da idman bitiyor, 'Tamam, hadi evimize gedelim' diyorduk ama A takım öyle değil, çok daha fazlasını istiyor."

KAPALIDAN SAHAYA İNDİM

"Ben küçüklükten beri büyük Beşiktaş taraftarıyım. Hatta 3-4 yıl öncesine kadar kapalı üst tribünde fotoğrafım var. Ben kapalı tribünden sahaya indim. Taraftar baskısı, genç oyuncuları ne kadar etkiliyor biliyorum. Takımdaki ağabeylerimin zamanında sosyal medya etkisi bu kadar fazla değildi. Ama bu işe baş koyduysan doğal olarak bunu da kaldırmak gerekiyor. Baskı biz gençleri biraz etkiliyor tabii... Bunun altından kalkarsanız futbolcu oluyorsunuz."

TARAFTARIMIZ NE DİYORSA HAKLIDIR

"BAZEN görüyoruz, bir yerlerden duyuyoruz, 'Bunu böyle yapmalıydın, şöyle yapmalıydın' diye. İnsan bazen içinden diyor ki, "Gel, sahada sen de yap o zaman.' Bazen ben de maçımı izlediğimde 'Şu pası oraya değil, buraya atsaydım' diyorum. Ama saha içi ile dışı çok farklı. Oynarken, sadece önünü görüyorsun, geniş açıdan bakmadığın için. Ama taraftarımız ne diyorsa haklıdır."

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU KİMDİR?

22 Nisan 2007'de İstanbul Kağıthane'de dünyaya gelen Mustafa Erhan, 2017 yılında Beşiktaş Futbol Akademesi'nde futbola başladı. 2022'de profesyonel sözleşme imzaladı. 2024 Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendikleri tarihi maçta A takım düzeyinde kariyerinin ilk resmi golünü attı. A takımda 45 maça çıkarken 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı. 30 Ağustos 2024'te Türkiye Milli Takımı'na çağrıldı.

TEK SORU, TEK CEVAP

En iyi defans: Van Dijk

En iyi orta saha: Kevin de Bruyne

En iyi santrfor: Mbappe

En güzel stadyum: Beşiktaş İdolü: Lewandowski

Futbol dışı tutku: Padel Tenisi

En eğlenceli takım arkadaşları: Orkun Kökçü, Emre Bilgin, Emirhan Topçu

En cömert: Orkun Kökçü

En çalışkan: Demir Ege

En şık: Cengiz Ünder



EN İYİ 11'İ

Casillas D. Alves Ramos V. Dijk Marcelo Xavi Iniesta Salah Messi Mbappe Cristiano Ronaldo