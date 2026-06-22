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Giriş Tarihi: 22.06.2026

Ndidi giderse Viking geliyor

Beşiktaş, Nijeryalı yıldızdan 15 milyon Euro bonservis kazanabilirse Morten Frendrup hamlesi yapacak

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Ndidi giderse Viking geliyor
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Yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano ile birlikte yeni bir sistem inşa etmek isteyen Beşiktaş'ta orta sahadaki değişim Ndidi'ye bağlı. 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya farklı ülkelerden teklifler gelirken siyah-beyazlı yönetim ise 8 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı futbolcu için 15 milyon Euro bekliyor. Kartal, Ndidi'ye bu bedel gelirse rotasını ise Serie A'ya çevirecek. Genoa'nın 25 yaşındaki orta sahası Morten Frendrup'u B planı olarak belirleyen transfer komitesi, Danimarkalı oyuncu için hemen İtalyan kulübü ile temasa geçecek. Teknik direktör İtaliano'nun önerdiği oyuncu geçen sezon 39 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BEŞİKTAŞ

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Ndidi giderse Viking geliyor
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