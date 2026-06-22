Ndidi giderse Viking geliyor

Yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano ile birlikte yeni bir sistem inşa etmek isteyen Beşiktaş
'ta orta sahadaki değişim Ndidi'ye bağlı. 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya farklı ülkelerden teklifler gelirken siyah-beyazlı yönetim ise 8 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı futbolcu için 15 milyon Euro bekliyor. Kartal, Ndidi'ye bu bedel gelirse rotasını ise Serie A'ya çevirecek. Genoa'nın 25 yaşındaki orta sahası Morten Frendrup'u B planı olarak belirleyen transfer komitesi, Danimarkalı oyuncu için hemen İtalyan kulübü ile temasa geçecek.
Teknik direktör İtaliano'nun önerdiği oyuncu geçen sezon 39 maça çıkarken 2 gol kaydetti.