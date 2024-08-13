Ndour ilk pençeyi attı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour dün akşam İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyucusu, havalimanında kendisini coşkuyla karşılayan taraftarları Kartal pozu vererek selamladı.Siyahbeyazlılar, Senegal asıllı İtalyan futbolcuyu 1 sezonluğuna Paris Saint-Germain'den kiraladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, PSG'nin hocası olan eski takım arkadaşı Luis Enrique ile görüşerek onayını aldığıGeçen sezonun ikinci yarısını Portekiz ekibi Braga'da kiralık geçiren Ndour, 11 müsabakada 212 dakika sahada kalırken 1 gol attı.