Nihayet yüzü güldü!

Ara transfer döneminde 7 isimle yollarını ayırıp aynı sayıda futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeniler kısa sürede göze girmeyi başardı. Santrfor için önüne gelen adaylar arasından Hyeongyu Oh'u tercih eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu seçiminde ne kadar haklı olduğu kısa süre anlaşıldı. Güney Koreli futbolcu, forma giydiği iki maçta 2 gol ve 1 asist üretti. Ayrıca Beşiktaş lehine de bir penaltı aldı. Junior Olaitan da performansıyla Yalçın'ın gözüne girdi. Ligde forma giydiği iki maçın başlangıç kadrosunda yer alıp, 178 dakika sahada kaldı. Kupada da 45 dakika oynadı. Deneyimli çalıştırıcının, Amir Murillo ve Agbadou'dan da son derece memnun olduğu kaydedildi. Teknik heyetin, Kristijan Asllani'nin ise maç ritmi kazandıkça açılacağını düşündüğü öğrenildi.
GELENLER
Yasin Özcan
Kristjan Asllani
Junior Olaitan
Hyeon-gyu Oh
Emmanuel Agbadou
Amir Murillo
Devis Vasquez
GİDENLER
Tammy Abraham
Rafa Silva
Mert Günok
Demir Ege Tıknaz
Gabriel Paulista
Jonas Sivensson
Emrecan Terzi