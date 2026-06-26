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Giriş Tarihi: 26.06.2026

Nübel çıkmaza girdi

Tecrübeli eldiven için Bayern Münih 20 milyon Euro talep etti. Beşiktaş ise 8 milyon Euro’luk teklifini, 10 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonusa yükselti. Ancak Bundesliga devinden kesin bir geri dönüş henüz alamadı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Nübel çıkmaza girdi
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Kaleci transferinde Alexander Nübel'i 1. sıraya yazan Beşiktaş'ın, Bayern Münih'le yaptığı bonservis pazarlıklarında ciddi bir fark ortaya çıktı. Kariyerine 1. eldiven olarak devam etmek isteyen Nübel, siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaştı. Kartal'ın yıllık 5.5 milyon Euro ücreti olan futbolcuya bu rakamı ödemeyi kabul ettiği öğrenilirken söz konusu transfer Bayern Münih cephesinde tıkandı. Bayern'e 8 milyon Euro bonservis öneren Beşiktaş, 20 milyon Euro cevabı alınca teklifini 10 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus olarak yeniledi. Bundesliga devi ise geri şu ana kadar geri dönüş yapmadı. Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan Nübel'le ilgili görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

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#BEŞİKTAŞ #DÜNYA KUPASI

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Nübel çıkmaza girdi
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