Nübel çıkmaza girdi

Kaleci transferinde Alexander Nübel'i 1. sıraya yazan Beşiktaş
'ın, Bayern Münih'le yaptığı bonservis pazarlıklarında ciddi bir fark ortaya çıktı. Kariyerine 1. eldiven olarak devam etmek isteyen Nübel,
siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaştı. Kartal'ın yıllık 5.5 milyon Euro
ücreti olan futbolcuya bu rakamı ödemeyi kabul ettiği öğrenilirken söz konusu transfer Bayern Münih cephesinde tıkandı. Bayern'e 8 milyon Euro bonservis öneren Beşiktaş, 20 milyon Euro cevabı alınca teklifini 10 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus olarak yeniledi.
Bundesliga devi ise geri şu ana kadar geri dönüş yapmadı. Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan Nübel'le ilgili görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.