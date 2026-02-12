Ocak ayına niyet yaza kısmet!

Beşiktaş
, kanat bölgesi için ara transferde uzun süre Inter'den Luis Henrique'nin peşinde koştu ancak sonuç olumsuz olunca Zuriko Davitashvili için hamle yapıldığı öğrenildi. 2025 yazında da çaba harcanan Gürcü futbolcu için Ligue 2'de zirve mücadelesi veren St. Etienne'den transfere yine vize çıkmadığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların, Davitashvili'nin yanı sıra ara transferin son günlerinde gündeme gelen ancak Manchester United
'ın gidişine onay vermediği Altay
Bayındır için de sezon sonunda girişimde bulunacağı gelen bilgiler arasında. Yaşadığı kaleci problemi nedeniyle Altay'ı kadrosunda tutan İngiliz ekibinin yaz döneminde milli file bekçisinin gidişine onay verebileceği düşünülüyor.
Beşiktaş'ta Ersin'in sözleşmesinin haziranda bitecek olması ve durumunun belirsizliğini koruması, kaleci transferini zorunlu kılıyor. Bedelsiz olarak kiralanan Devis Vasquez'in opsiyonunun kullanılması ise performansına bağlı.