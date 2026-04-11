Oh be dünya varmış!

132 GÜN SONRA JOTA SAHNEDE!



Son golünü 30 Kasım 2025'te Karagümrük ağlarına gönderen Jota Silva, sessizliğini bozdu. En son 2-2 biten Eyüpspor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkan Portekizli oyuncu, dün de maça başlayan isim olurken 132 gün sonra ağları bulmayı da başardı.

ALTIN ADAM

Ara transferde 14 milyon Euro'ya gelen Hyeon-gyu Oh, gollerine devam ediyor. Güney Koreli oyuncu, Antalya ağlarını iki kez sarsıp bu sezon ligde 6 gole ulaştı. 24 yaşındaki santrforun bir de asisti bulunuyor.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ YİNE DÜMENE GEÇTİ!

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Antalya karşısında önce kilidi açtı, ardından da skoru 2-0'a taşıyan Jota'ya asist yaptı. Bu sezon ligde 7 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan ve 14 gole direkt etki eden Orkun, Antalya maçını ise %88'lik pas isabeti, 3/4'lük ikili mücadele kazanma başarısı, 1 isabetli şut, 3 isabetli orta, 1 şut engelleme, 5 şut pası istatistikleri ile tamamladı.

TEK KAYIP EZELİ RAKİPLERE

Siyah-beyazlılar son 18 lig maçında sadece iki ezeli rakibine yenildi. Sergen Yalçın'ın talebeleri 1-0 mağlup olduğu G.Saray ve F.Bahçe karşılaşmaları dışında ligde 11 galibiyet ve 5 beraberlik gördü.

JOTA'DA KARAR SEZON SONU

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından basın toplantısında kiralık oyuncuları Jota Silva'nın sezon sonunda ayrılacağı iddialarına şu yanıtı verdi: "Jota bizde kiralık oyuncu, bizim oyuncumuz değil. Başka kiralık oyuncularımız da var. Oyuncuları kullanıyoruz. Sezon sonunda karar vereceğiz. Oyuncuları kullanıp durumlarını görmek istiyoruz. Bu maçta oyunda kaldığı süredeki performansı iyiydi."