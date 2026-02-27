Oh izdihamı

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, imza gününde siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Tüpraş Stadı Kartal Yuvası Mağazası'nda gerçekleştirilen etkinlikte 24 yaşındaki futbolcu, taraftarların formalarını imzalarken fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, golcü oyuncuyla bir araya gelebilmek için stat çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte, Asbaşkan Kaan Kasacı'nın yanı sıra diğer yöneticiler Çağatay Abraş, Merve Öztopaloğlu ve Mehmet Sarımermer de yer aldı.

Kartal Yuvaları'ndan sorumlu yönetici Sarımermer, taraftarlara ilgisi nedeniyle teşekkür ederken Göztepe maçında sezonun en büyük cirosunu yaptıklarını söyledi.