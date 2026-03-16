Olaitan: Her yerde oynarım

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Beşiktaş adına gol perdesini açan Junior Olaitan, Gençlerbirliği karşısında kazanmalarına rağmen zorlandıklarını söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray derbisi sonrası bizim için kolay bir maç olmadı.Ancak ikinci yarıda daha önce oynamaya başladık ve kazandık. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Ben her pozisyonda oynamaya hazırım. Hocamız bana güveniyor. Kendisine teşekkür ediyorum ve nerede görev verirse elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.