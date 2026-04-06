Öne Çıkanlar

ASENSIO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Orta sahada Ndidi ve Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Marco Asensio'ya doktorlar müdahale etti. Saha kenarına gelen İspanyol yıldız, kendisini bir süre denedikten sonra oyuna döndü. Ancak devam edemedi ve 24. dakikada "Beni değiştirin" işareti yaptı ve yerini Fred'e bıraktı.

AMIR MURILLO: HER ŞEY YOLUNDA

Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, ilk devrenin sonuna doğru rakibiyle çarpıştı. Panamalı futbolcu ikinci yarıya çıkamadı. Murillo, sosyal medya hesabından ''Kırık yok. Her şey yolunda'' açıklamasını yaptı. Tomografisi çekilen oyuncunun birkaç gün dinlendirilmesi, ardından da takıma katılması bekleniyor.

NDIDI ANTALYA MAÇINDA YOK

Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi, maçın ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Antalyaspor'la evinde oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

DIEGO LUGANO KAMUFLE OLDU!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano da Kadıköy'deydi. Lugano, maçı kale arkası tribünden taraftarlar arasından izlerken siyaha boyanmış sakalları ve güneş gözlüğü ile dikkat çekti. Taraftarlar, Uruguaylı eski oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.