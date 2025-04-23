Onur’un yerine Mehmet Can

tecrübeli sağ beki Onur Bulut'un yazın transfer yapması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcuyu daha önce Başakşehir istemiş ancak 500 bin Euro'luk bonservis teklifi eski yönetim tarafından kabul edilmemişti. Sezon sonu ayrılığın gerçekleşmesi beklenirken, alternatifi de belirlendi. Beşiktaş, Schalke'den daha önce Taylan Bulut'u istemiş ancak genç oyuncunun Bundesliga'ya gitme hayalinden dolayı transfer olumsuz sonuçlanmıştı. Rota yine Schalke olsa da bu kez isim Mehmet Can Aydın.Onur Bulut'un ayrılık ihtimaline karşın düşünülen isimler arasında yer alıyor.