Operasyon sinyali

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz” diyerek talebelerine gözdağı verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yenilgiden çok, sergilenen futboldan yakındı. Deneyimli hoca, maçın ardından şunları söyledi: "Karşılaşmanın ilk yarısında oyun bizim adımıza daha iyiydi, kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya kötü başladık. Rakibimiz jeneriklikgoller attı. Doğal olarak oyuncularımızınmorali bozuldu. Kötü bir futbolla kaybettik, çok üzgünüz. Bazı bireysel performansları kendi içimizde değerlendireceğiz. Ligde maçlar kaybedilebilir, bu çok doğal, ancak ikinci yarıdaki futbol bizim oyunumuz değil, bize hiç yakışmadı."