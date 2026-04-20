Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Operasyon sinyali
Giriş Tarihi: 20.04.2026

Operasyon sinyali

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bazı bireysel performansları değerlendireceğiz” diyerek talebelerine gözdağı verdi

  • ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yenilgiden çok, sergilenen futboldan yakındı. Deneyimli hoca, maçın ardından şunları söyledi: "Karşılaşmanın ilk yarısında oyun bizim adımıza daha iyiydi, kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya kötü başladık. Rakibimiz jeneriklik goller attı. Doğal olarak oyuncularımızın morali bozuldu. Kötü bir futbolla kaybettik, çok üzgünüz. Bazı bireysel performansları kendi içimizde değerlendireceğiz. Ligde maçlar kaybedilebilir, bu çok doğal, ancak ikinci yarıdaki futbol bizim oyunumuz değil, bize hiç yakışmadı."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA