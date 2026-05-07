Opsiyonlu ayrılık!

Beşiktaş
için artık sezon sona erdi. Kalan iki maçı formalite olarak oynayacak olan siyahbeyazlı ekipte ayrılıklar da netleşmeye başladı. Özellikle merak edilen isimler opsiyonlu kiralananlardı. Bu oyuncularla yollar ayrılıyor. Ara transferde alınan Devis Vasquez, Kristjan Asllani ile yazın kadroya dahil edilen Cengiz Ünder ve Jota Silva bonservislerine sahip olan kulüplere geri dönecek. Kiralıklardan sadece El Bilal Toure'nin durumu netleşmedi. 15 milyon Euro opsiyonu bulunan Malili futbolcuyla ilgili kararın olumlu olması beklenmiyor.