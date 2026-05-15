Orkun rekora koşuyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Beşiktaş adına kötü geçen sezonda başarılı bir performans ortaya koyan kaptan Orkun Kökçü için Çaykur Rizespor maçı farklı bir önem taşıyor… Süper Lig'de şu ana kadar 8 golü bulunan tecrübeli futbolcu, Rize ağlarını da sarsarsa kariyer rekorunu kıracak. Orkun, 2022-23 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 8 gol atmıştı. Öte yandan yıldız oyuncu, Süper Lig'de 7 de asist yaparak şu ana kadar 15 kez skora etkide bulundu. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da 2 kez fileleri havalandırdı