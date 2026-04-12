Orkun varsa sorun yok

Beşiktaş, Antalya engelini 4-2'lik skorla aşarak, Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sararken kaptan Orkun Kökçü de başarılı performansına devam etti. 1 gol ve 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon özellikle ikinci yarıda tabelaya katkı anlamında da büyük çıkış sergiledi. 12 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında skora direkt etkide bulundu. Toplamda 8 gol ve 9 asistle bu anlamda Beşiktaş'ın en iyi ismi konumunda. Orkun'un 2025-26 sezonunda skor katkısı sağladığı 13 maçı da siyah-beyazlılar kaybetmedi. Kartal, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Ligin ikinci devresinde oynadığı 11 maçın 9'unda gol ya da asist katkısı veren yıldız, formuyla adeta parmak ısırtıyor.





KÖKÇÜ'NÜN SKOR KATKISI VERDİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLARI:

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR:

2-1 / 1 asist

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ:

0-4 / 1 asist

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ:

0-2 / 1 asist

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR:

1-0 / 1 asist

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ:

2-2 / 1 gol

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR:

2-1 / 1 gol, 1 asist

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR: 2-2 / 1 gol

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ: 2-3 / 1 gol

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE: 4-0 / 2 asist

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ: 0-2 / 1 gol

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA: 2-1 / 1 gol, 1 asist

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR: 4-2 / 1 gol, 1 asist

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ (ZTK): 1-1 / 1 gol