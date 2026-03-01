Otobüsle geldi, taraftarla izledi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, Kocaeli deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz ay Körfez ekibiyle Türkiye Kupası'nda oynanan maçtan sonra tribünde yaşanan tatsız gerginlikler sonrası açıklama yapmıştı. Adalı, bu karşılaşmada sorun yaşanmaması için taraftarların toplanma yerine gitti ve orada bir araya geldiği grupla stadyuma hareket etti. Siyah-beyazlıların başkanı, müsabakayı protokol tribününden değil, siyah-beyazlı taraftarların arasında izledi. Adalı'nın bu davranışı camiada birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı.