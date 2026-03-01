Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Otobüsle geldi, taraftarla izledi
Giriş Tarihi: 1.03.2026

Otobüsle geldi, taraftarla izledi

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, Kocaeli deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz ay Körfez ekibiyle Türkiye Kupası'nda oynanan maçtan sonra tribünde yaşanan tatsız gerginlikler sonrası açıklama yapmıştı. Adalı, bu karşılaşmada sorun yaşanmaması için taraftarların toplanma yerine gitti ve orada bir araya geldiği grupla stadyuma hareket etti. Siyah-beyazlıların başkanı, müsabakayı protokol tribününden değil, siyah-beyazlı taraftarların arasında izledi. Adalı'nın bu davranışı camiada birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz