Panzer devri

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'yla savunma ikilisini oluşturacak bir stoperi kadrosuna katma peşinde. Siyah-beyazlılar, savunma bölgesinde değişime giderek ara transferde de gündeme gelen ve görüşmelerde bulunulan Thilo Kehrer'i yazın kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, devre arasında da üzerinde yoğunlaştığı Kehrer için Monaco ile görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyor. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için Fransızlar, görüşmelere açık durumda. Yönetimin olumlu yaklaştığı isimlerden olan 29 yaşındaki Alman futbolcu, teknik ekibin onayını aldı. 5 sezondur hiç sakatlık yaşamayan Kehrer'in, hem yüksek maç çıkarabilmesi hem de her iki ayağını da kullanabilmesi sayesinde savunmada iyi bir opsiyon olacağı da düşünülüyor.



KANATTA SARI FIRTINA

SEZON sonunda Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanmak istemeyen Kartal, alternatifleri belirledi. Kanat rotasyonu için yerli adaylar arasında Başakşehir'den Yusuf Sarı öne çıktı. Başakşehir'in 5 milyon Euro seviyesinde beklentisi olduğu öğrenilirken siyahbeyazlılar ise bonservisi azaltmanın peşinde.



KARTAL, G.ANTEP'IN KONUĞU

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de bugün G.Antep FK'nın konuğu olacak. İki takım arasındaki son 4 maçta 2 kez kazanan G.Antep, 2 defa da beraberlik alıp rakibine hiç yenilmedi. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise son 2 deplasmandan eli boş dönerken bu gidişatı tersine çevirmenin peşinde