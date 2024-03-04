Paylaşım olay çıkardı

G.Saray'ın galibiyetiyle biten derbinin ardından sarıkırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım ortalağı karıştırdı. Sarı-lacivertli salıncak üstünde gösterilen tüyleri yolunmuş Kartal fotoğrafı kısa sürede büyük ses getirdi. Bu kare, protokolde bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a gösterildi. Arat, bu gönderiye,diyerek sarı-kırmızılı yöneticilere bağırdı. Ortam gerilirken, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün özür dilediği ileri sürüldü.Ancak Metin Öztürk'ün, protokol tribününü karıştıran bu paylaşımdan dolayı özür dilemediği veKurucu başkanımıza küfür edeceksiniz, 90 dakika sahaya su atacaksınız.dediği öğrenildi. Cimbom, ezeli rakiplerine göndermede bulunduğu paylaşımını silmedi. Ardından Beşiktaş Kulübü Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Metin Öztürk'e sert cevap verip şu ifadeleri kullandı:SANTOS, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jesus'un "Bu ligin sportif gerçekliği yok. Burada maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamasının yeniden hatırlatılması üzerine "Bu soruyu ilk sorduğunuzda gülmüştüm ama bugün daha az gülüyorum. Çünkü bu hatalar fazlalaşmaya başladı" cevabını verdi.Santos: "Soyunma odasında takımın mutsuz olduğunu gördüm. Cenk'in pozisyonunu net penaltı. Colley'in kırmızı kartı da çok şüpheli. Bu maçta hakemler hakkımızı yedi"eşiktaş'ın başında ilk derbisini kaybeden teknik direktör Fernando Santos, kendi adlarına çok üzücü bir maç olduğunu söyledi.söyleyen Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:Maça 1-0 geride başladık. Çok erken gol yiyince işler kolay olmuyor. İkinci yarıda da iyiydik.Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimde tüm takımın çok mutsuz olduğunu gördüm. Ben de mutsuzum.Cenk'in pozisyonunu bir kez daha izledim, net penaltı.VAR net olan penaltıya çağırmadı ama sarı olan pozisyona çağırdı. Hakemler dikkatli olsun. Beşiktaş'ın hakkını yedirmem.