Paylaşım olay çıkardı

G.Saray'ın galibiyetiyle biten derbinin ardından sarıkırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım ortalağı karıştırdı. Sarı-lacivertli salıncak üstünde gösterilen tüyleri yolunmuş Kartal fotoğrafı kısa sürede büyük ses getirdi. Bu kare, protokolde bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a gösterildi. Arat, bu gönderiye, "Bu ne rezalet. Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz. O paylaşımı sileceksiniz"
diyerek sarı-kırmızılı yöneticilere bağırdı. Ortam gerilirken, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün özür dilediği ileri sürüldü.
ÖZTÜRK: ÖNCE ONLAR ÖZÜR DİLESİN
Ancak Metin Öztürk'ün, protokol tribününü karıştıran bu paylaşımdan dolayı özür dilemediği ve "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz.
Kurucu başkanımıza küfür edeceksiniz, 90 dakika sahaya su atacaksınız. Hayır o paylaşım orada kalacak!"
dediği öğrenildi. Cimbom, ezeli rakiplerine göndermede bulunduğu paylaşımını silmedi. Ardından Beşiktaş Kulübü Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Metin Öztürk'e sert cevap verip şu ifadeleri kullandı: "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!"
'ARTIK DAHA AZ GÜLÜYORUM!'
SANTOS, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jesus'un "Bu ligin sportif gerçekliği yok. Burada maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamasının yeniden hatırlatılması üzerine "Bu soruyu ilk sorduğunuzda gülmüştüm ama bugün daha az gülüyorum. Çünkü bu hatalar fazlalaşmaya başladı" cevabını verdi.
HAKKIMIZ YENDİ KABUL ETMİYORUM
Santos: "Soyunma odasında takımın mutsuz olduğunu gördüm. Cenk'in pozisyonunu net penaltı. Colley'in kırmızı kartı da çok şüpheli. Bu maçta hakemler hakkımızı yedi"
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eşiktaş'ın başında ilk derbisini kaybeden teknik direktör Fernando Santos, kendi adlarına çok üzücü bir maç olduğunu söyledi. İyi mücadele ettiklerini ancak hakem yönetiminin karşılaşmanın önüne geçtiğini
söyleyen Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:
Maça 1-0 geride başladık. Çok erken gol yiyince işler kolay olmuyor. İkinci yarıda da iyiydik. Önde bastık, oyuncularım çok çalıştı. İkinci yarıda üç pozisyonumuz var net.
Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimde tüm takımın çok mutsuz olduğunu gördüm. Ben de mutsuzum. Bugün 3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor.
Cenk'in pozisyonunu bir kez daha izledim, net penaltı. Kesinlikle Omar Colley'in kırmızı kartı da çok şüpheli. İlginç bir durum.
VAR net olan penaltıya çağırmadı ama sarı olan pozisyona çağırdı. Hakemler dikkatli olsun. Beşiktaş'ın hakkını yedirmem.