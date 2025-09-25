Rafa coştu kartal uçtu!

Bu sezon ilk kez ağlarında top görmeyen Beşiktaş, aynı zamanda dış sahada ilk defa kazandı



ABRAHAM 38 GÜNLÜK SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Bu sezon takımın en skorer ismi olmasına rağmen son 5 maçtır suskun olan Tammy Abraham, dün akşam Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti. 38 gün sonra fileleri sarsan İngiliz oyuncu, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Yıldız futbolcu bu gollerin 2'sini ligde, 5'ini ise Avrupa kupalarında attı.



KARİYER MAÇI

Geçen yılın flaş ismi olmasına rağmen yeni sezonda kayıpları oynayan hatta takımdan ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Rafa Silva, dün Kayserispor filelerini üç kez havalandırarak, muhteşem bir dönüşe imza attı. Kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Portekizli yıldız, bu sezon Eyüp maçındaki golü ve Avrupa kupalarındaki iki asistiyle birlikte skora toplam 6 katkı yaptı.





ORKUN: BUNU BEN YAPAMAM

Orkun Kökçü, iyi bir sonuç elde ettiklerini ancak daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. Yıldız futbolcu, ikinci yarıdaki top kayıpları için de "Benim seviyemde bir oyuncu böyle kayıplar yapamaz" değerlendirmesinde bulundu.



SCOUT EKİBİNE SERT TAŞ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından siyah-beyazlı kulübün scout ekibini eleştirdi. Yapılan transferlere göndermede bulunan tecrübeli hoca, "+2 yabancı kontenjanında genç oyuncumuz yok. Sağ olsun scout ekibimiz aylardır bu konuyla ilgili çok iyi çalışmış" ifadelerini kullandı. Scout ekibinin başında, Başkan Serdal Adalı'nın göreve getirdiği Alman Eduard Graf bulunuyor. Galibiyeti de değerlendiren Yalçın, "Rafa, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm takım performansı ile ilgili. Bu süre zarfını en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz" dedi.



İKI TAKIMDA TOPLAM 21 EKSIK

BEŞİKTAŞ'TA sakatlıkları bulunan Yasin ve Mustafa Erhan, statü gereği Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, Rıdvan, Toure, Silva ve Taylan Bulut forma giyemedi. Kayseri'de Hosseini, Denswil, Mendes ve Mane sakatlıkları; Deniz, Benes, Bennasser, Furkan, Onugkha, Ali Karimi ve Ackah statü gereği müsabakada yer alamadı. İki takımda toplam 21 eksik vardı.



ALTYAPI 'DEVRİM'İ'

BEŞİKTAŞ'TA eksiklerin çokluğunda U19 Takımı'ndan Devrim Şahin kendisine ilk 11'de yer buldu. Sol kanatta görev yapan 18 yaşındaki futbolcu, A Takım formasıyla ilk maçına çıktı. Tuna Baran ve Asım Efe de kadrodaki diğer altyapı oyuncuları oldu. Siyah-beyazlı takımda ayrıca Necip, Ersin, Kartal Kayra, Emre Bilgin ve Demir Ege öz kaynaklardan yetişme isimler. Dünkü maçta bu oyuncularla birlikte 8 altyapı menşeili futbolcu yer aldı.