Rafa Silva yoksa Jota Silva var!

Beşiktaş, milli arayı Rafa Silva kriziyle geçirdi. Olumsuz havayı dağıtmak için Portekizli yıldızın bel ağrısı tedavisi, takım antrenmanlarının bitişinden yaklaşık 1.5 saat sonraya alındıTeknik direktör Sergen Yalçın da maça yönelik planlarını hazırladı. Rafa Silva'nın yokluğunda, bir başka Portekizli Jota Silva takıma dahil edilecek. Deneyimli isim, son oynanan Antalyaspor maçında gol atarken teknik ekibe de forma mesajı vermişti.Jota'nın sol kanatta forma giymesiyle birlikte El Bilal Toure'nin de santrfora geçeceği belirtildi. Rafa'nın yerine ise 10 numarada yine Cerny oynayacak.