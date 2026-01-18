Rafa’ya maaş resti!

Siyah-beyazlılar, Benfica'nın Rafa Silva için sonunda pes edip masaya gelmesiyle pazarlıklara başladı. Portekiz ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro teklif etti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oynamadığı süreler de dahil tüm maaşını ödediği oyuncu için bu ücreti de bonservisine ekstra yansıtarak 7.5 milyon Euro talep etti.
Geçtiğimiz günlerde son maaşı da hesabına yatırılan Rafa'ya rest çekildi. Bu paraları ya Benfica teklifini yükseltip ödeyecek ya da Rafa Silva bırakacak. Anlaşmanın 7 milyon Euro'ya tamamlanması ve gelecek hafta itibariyle nihai sonuca ermesi bekleniyor.