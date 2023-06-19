Referansla sola ekambi

Yeni sezonda ilk 11 seviyesinde en az 4-5 transfer yapacak olan Beşiktaş, sol kanat-forvet pozisyonunu güçlendirmek için başta Ante Rebic olmak üzere çeşitli adaylarla görüşmeler yaparken yeni isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.Kamerunlu oyuncu, kulübüSiyah-beyazlı kurmaylara Ekambi önerisini getiren Vincent Aboubakar, milli takımdan arkadaşıyla yapılacak görüşmelerde de yardımcı olabileceğini iletti.Ekambi'nin de Aboubakar etkisiyle birlikte Beşiktaş tercihine olumlu yaklaşım gösterdiği ve görüşmeye hazır olduğu kaydedildi.omain Saiss'in, Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 33 yaşındaki futbolcu için Fransa'dan Marsilya ve Lens'in ilgisi bulunuyor. Marsilya'nın teklifini hazırladığı belirtirken önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lens'in kadro derinliğini arttırmak adına Faslı futbolcuyu daha ciddi düşündüğü ve Beşiktaş'la görüşmelere başladığı belirtildi.Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup'ta oynaması için bugün Barcelona'ya uçuyor.Yapılacak olan toplantıda gelecek sezon turnuvaya katılma talebi iletilecek. Siyah-beyazlı kurmaylar, EuroCup yetkililerinin kendilerine