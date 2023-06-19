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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Referansla sola ekambi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Referansla sola ekambi

Olympique Lyon’la kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdüren 30 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenildi

Yeni sezonda ilk 11 seviyesinde en az 4-5 transfer yapacak olan Beşiktaş, sol kanat-forvet pozisyonunu güçlendirmek için başta Ante Rebic olmak üzere çeşitli adaylarla görüşmeler yaparken yeni isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Rennes'de kiralık geçiren 30 yaşındaki Karl Toko Ekambi bunlardan biri oldu. Kamerunlu oyuncu, kulübü Olympique Lyon ile kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetme adına pazarlık yapıyor.

GÖRÜŞMELERDE DE YARDIMCI OLACAK
Siyah-beyazlı kurmaylara Ekambi önerisini getiren Vincent Aboubakar, milli takımdan arkadaşıyla yapılacak görüşmelerde de yardımcı olabileceğini iletti. Rennes ile 38 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans gösteren tecrübeli futbolcu, 2506 dakika sahada kalmıştı. Ekambi'nin de Aboubakar etkisiyle birlikte Beşiktaş tercihine olumlu yaklaşım gösterdiği ve görüşmeye hazır olduğu kaydedildi.

SAISS, FRANSA YOLCUSU
Romain Saiss'in, Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 33 yaşındaki futbolcu için Fransa'dan Marsilya ve Lens'in ilgisi bulunuyor. Marsilya'nın teklifini hazırladığı belirtirken önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lens'in kadro derinliğini arttırmak adına Faslı futbolcuyu daha ciddi düşündüğü ve Beşiktaş'la görüşmelere başladığı belirtildi.

EUROCUP ÇIKARMASI
Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup'ta oynaması için bugün Barcelona'ya uçuyor. Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Barış Dillioğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri olan Nedim Yücel, EuroCup yetkilileri ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak olan toplantıda gelecek sezon turnuvaya katılma talebi iletilecek. Siyah-beyazlı kurmaylar, EuroCup yetkililerinin kendilerine olumlu cevap vermelerini bekliyor.

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