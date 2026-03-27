Rotasyona ne dersin!

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun durumu merak konusu. 2018'de A Takım'a çıkan, 2020-21 şampiyonluğunda kalede bulunan oyuncu, Sergen Yalçın'ın yeniden göreve gelmesi ile 1 numarayı geri kazandı. Taraftarın da tepkilerinin olduğu zor zamanda Ersin'e destek veren Sergen Yalçın, eldivenleri kendisine teslim etmeye devam etti. Siyahbeyazlılar, yaz transfer döneminde kaleye takviye yapacak. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ersin'in rotasyonda kalmasına olumlu yaklaştığı ifade edildi. İlerleyen günlerde 25 yaşındaki oyuncuyla bu konu özelinde görüşme yapılması ve düşüncelerin karşılıklı olarak paylaşılması bekleniyor. Beşiktaş'ın kale içinönceliği yabancı olurken, istenilenbir opsiyon yakalanamazsa AltayBayındır seçeneğinin de güçlü birşekilde masada durduğu aktarıldı.