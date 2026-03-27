Rotasyona ne dersin!

Giriş Tarihi: 27.03.2026

Yönetim yabancı kaleci peşinde, B planı Altay Bayındır. Sergen Yalçın ise Ersin Destanoğlu’nun takımda kalarak dönüşümlü oynamasını istiyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun durumu merak konusu. 2018'de A Takım'a çıkan, 2020-21 şampiyonluğunda kalede bulunan oyuncu, Sergen Yalçın'ın yeniden göreve gelmesi ile 1 numarayı geri kazandı. Taraftarın da tepkilerinin olduğu zor zamanda Ersin'e destek veren Sergen Yalçın, eldivenleri kendisine teslim etmeye devam etti. Siyahbeyazlılar, yaz transfer döneminde kaleye takviye yapacak. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ersin'in rotasyonda kalmasına olumlu yaklaştığı ifade edildi. İlerleyen günlerde 25 yaşındaki oyuncuyla bu konu özelinde görüşme yapılması ve düşüncelerin karşılıklı olarak paylaşılması bekleniyor. Beşiktaş'ın kale için önceliği yabancı olurken, istenilen bir opsiyon yakalanamazsa Altay Bayındır seçeneğinin de güçlü bir şekilde masada durduğu aktarıldı.

