Sağ kolunu aldı Kartal oldu

Beşiktaş'ta merakla beklenen karar dün açıklandı. Siyahbeyazlı kulüp, Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına getirildiğini duyurdu. Hollandalı hocayla uzun süredir görüşen ancakKartal, en doğru tercihin 49 yaşındaki teknik adam olacağını düşündü ve Van Bronckhorst ile anlaşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık mukavele konusunda el sıkışıldı.Van Bronckhorst, sağ kolu olarak nitelendirilen NAC Breda'nın teknik direktörü Jean Paul van Gastel ile birlikte gelecek.Ayrıca teknik kadroda Serdar Topraktepe de yer alacak. 1.4 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan başarılı teknik direktör, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek.1-DAHA önce futbolculuk yapan ve kariyerine 1993'te Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan Van Bronckhorst, daha sonraformalarını giydi.2-GIO lakabıyla tanınan Van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010'da futbola veda ettiği güne kadar;2 FA Cup, 1 League Cup, 1 İngiltere Süper Kupa 2 İskoçya Ligi, 1 İskoçya Kupası, 1 İskoçya Lig Kupası, Dutch Cup kazandı.3-TEKNİK direktörlük kariyerine 2011'de Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı.hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupa, 1 de İskoçya Kupası kazandı. Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı.4-21 KASIM 2022'de Rangers'tan ayrılan Hollandalı teknik adam, o tarihten bu yana boştaydı.tutturmuştu.Beşiktaş Kulübü, 2+1 yıllık anlaşmayı duyurduktan sonra yeni teknik direktörünün videolu mesajını da paylaştı. Hollandalı hoca, "Merhaba Kara Kartallar. Ben Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş'a geliyorum" ifadelerini kullanırken, videonun sonunda kartal pozu verdi.iovanni Van Bronckhorst gelişmelerini anbean duyuran SABAH Spor, diğer medya kuruluşları papatya falları açarken dün, Hollandalı çalıştırıcının Beşiktaş'ın yeni hocası olduğunu bildirmişti. Bu haber gündemi belirlerken, siyah-beyazlı kulüp de akşam saatlerinde resmi açıklamayı yaptı.